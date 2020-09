Chef der Polizeiinspektion verlässt Nordhausen

Der Leiter der Polizeiinspektion (PI) Nordhausen, Ronny Groos, wird seinen Dienststelle im Südharz zum Monatsende aufgeben. Darüber hat Fränze Töpfer, Sprecherin der hiesigen Landespolizeiinspektion, am Freitag im Rahmen eines Gesprächs mit unserer Zeitung informiert. Groos werde zum 1. Oktober auf eigenen Wunsch eine neue Aufgabe bei der Polizei im heimischen Sachsen-Anhalt annehmen. Ein Nachfolger sei bereits im Gespräch, müsse aber noch offiziell bestätigt werden, erklärte Töpfer.

Groos war im Oktober 2010 Leiter der PI geworden, nachdem er 1996 bei der Bereitschaftspolizei in Hessen seine ersten Karriereschritte gemacht und anschließend Führungserfahrungen in Eisenach, Arnstadt, Artern und Erfurt gesammelt hatte. Nicht zuletzt studierte Groos Police Management. „Nicht nur deshalb verlieren wir einen kompetenten und geschätzten Kollegen“, sagte Töpfer. Zuvor aber werde Groos in den Reihen seiner Kollegen an der Darre gebührend verabschiedet, so die Polizeisprecherin.

Zuletzt war Groos auch Mitglied im Krisenstabs, der sich im Landkreis mit dem Umgang mit der Corona-Pandemie beschäftigte.