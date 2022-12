Chefarzt beantwortet in Nordhausen alle Fragen zum Schlaganfall

Nordhausen. Südharz-Klinikum lädt zu einem öffentlichen Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde ein.

Das Südharz-Klinikum setzt seine öffentliche Vortragsreihe „Gemeinsam mehr wissen“ fort. Die nächste Veranstaltung ist am Mittwoch, 14. Dezember, um 17 Uhr in der Kantine des Klinikums. Dr. Daniel Bittner, Chefarzt der Klinik für Neurologie, rückt das Thema „Schlaganfall – Vorbeugung und neue Therapien“ in den Fokus.

In Deutschland erleiden jährlich etwa 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Davon sind fast 80 Prozent über 60 Jahre alt. Über die Hälfte der Betroffenen bleibt pflegebedürftig. Jeder fünfte Betroffene stirbt in den ersten Wochen an den Folgen. Die Art, die Dauer und das Ausmaß hängen mit Ort und Größe des Schlaganfalls zusammen. Nach einer bestimmten Zeitspanne wird der Schaden irreversibel und andauernd, daher ist eine rasche Diagnostik und Therapie notwendig.

Der Nordhäuser Chefarzt möchte am Mittwoch über Ursachen, Symptome, Diagnostik und die therapeutischen Möglichkeiten informieren und natürlich in der anschließenden Diskussion oft gestellte Fragen beantworten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Besucher werden aber darum gebeten, darauf zu achten, dass im Klinikum die 3-G-Regel gilt. Das Tragen einer FFP2-Maske ist während der Veranstaltung Pflicht.