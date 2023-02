Chefarzt der Nuklearmedizin erklärt, wie das Nordhäuser Südharz-Klinikum Krebszellen diagnostiziert

Am Südharz-Klinikum in der Dr.-Robert-Koch-Straße geht es demnächst um Tumordiagnostik

Nordhausen. Wir verraten, wann die Vortragsreihe im Südharz-Klinikum Nordhausen fortgesetzt wird.

Die monatlich stattfindenden Vortragsreihe am Südharz-Klinikum wird an diesem Mittwoch mit „Tumordiagnostik in der Nuklearmedizin fortgesetzt. Vorgestellt wird dabei unter anderem das derzeit modernste bildgebende Verfahren in der frühzeitigen Tumordiagnostik, welches in dem Krankenhaus angewendet wird: die PET/CT-Untersuchung. Beginn des leicht verständlichen Vortrags ist um 17 Uhr in der Kantine des Südharz-Klinikums. Anschließend werden gestellte Fragen beantwortet.