Ellrich. Zwei besondere Kirchenchorkonzerte sind im Kreis Nordhausen geplant.

Die Chöre der Pfarrbereiche Ilfeld und Ellrich singen oft gemeinsam in Gottesdiensten und Andachten. Das planen sie auch an diesem Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhr in der Kirche zu Woffleben unter der Leitung von Christine Heimrich. Ein weiterer Auftritt ist zur Nacht der Chöre am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr in der Johanniskirche in Ellrich. Der Eintritt ist frei.