Chor aus Nordhausen beendet seine dreijährige Adventspause

Der Chor Cantamus (hier bei einem Auftritt im März dieses Jahres in der Trebraer Kirche) gastiert demnächst in Ilfeld und Nordhausen.

Nordhausen. Das Cantamus-Ensemble aus Nordhausen plant bis Weihnachten noch sechs Auftritte in der Südharzer Region. Nicht nur in Kirchen singt der Chor.

Seit der Chor-Gründung im Jahr 2006 gehörten die Auftritte in der Ilfelder Kirche und der Nordhäuser Traditionsbrennerei jährlich zum festen Programmpunkt von Cantamus in der Adventszeit. Corona hatte das Nordhäuser Ensemble dann zwei Jahre lang ausgebremst. Als es voriges Jahr in der Adventszeit wieder losgehen sollte, mussten alle geplanten Konzerte kurzfristig abgesagt werden, da wiederum eine Erkältungswelle viele der Mitglieder nicht verschonte.

In dieser Adventszeit soll nun alles besser werden. Die Frauen und Männer um Chorleiterin Susanne Walther begannen bereits im September bei warmem Sommerwetter mit der Erarbeitung des Vorweihnachtsprogrammes. Eröffnet wird der Reigen der Auftritte am Samstag, 9. Dezember, 15 Uhr, in der Kirche St. Viti in Hesserode. Am Sonntag, 10. Dezember, ist Cantamus dann zweimal zu hören. Zunächst ab 14.30 Uhr in der Traditionsbrennerei und ab 17 Uhr in der St.-Georg-Marien-Kirche zu Ilfeld. Zu Gast ist der Chor außerdem am 15. Dezember im Seniorenheim Wieda sowie am 20. Dezember auf dem Nordhäuser Weihnachtsmarkt. Stets erklingen deutsche und internationale Advents- und Weihnachtslieder von klassisch bis modern.