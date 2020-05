Chris Schröder ist Kreisvorsitzender der Jungen Union in Nordhausen.

Chris Schröder: Familien im Kreis Nordhausen haben Hilfe verdient

Der Landkreis Nordhausen will seinen Zuschuss für die Verpflegung in den Grund- und Förderschulen streichen. Der Kreisverband der Jungen Union (JU) kritisiert dieses Vorhaben sehr.

Vor zwölf Jahren wurde der solidarische Zuschuss zur Mittagsversorgung von 0,55 Euro pro Essen für alle Schüler an Grund- und Förderschulen in der Trägerschaft des Landkreises – das betrifft nicht die Stadt Nordhausen – eingeführt. Dieser soll nach dem Willen der Kreisverwaltung an diesem Dienstag im Kreistag gestrichen werden. „Wir von der Jungen Union sehen das als falsches Signal gegenüber unseren Familien im Landkreis“, sagt der JU-Kreisvorsitzende Chris Schröder. „Hier werden politische Spielereien auf dem Rücken der Kleinsten und Schwächsten unserer Gesellschaft ausgetragen.“

Demnach würden pro Kind jährlich zusätzlich rund 110 Euro für Familien anfallen, rechnet Schröder vor. Das entspreche in etwa der monatlichen Abschlagsrechnung für Strom eines Einfamilienhauses. Etwa 1000 Familien wären im Landkreis davon betroffen.

„Soll das der solidarische Beitrag der Kreisverwaltung in diesen bewegten und unsicheren Zeiten sein?“, fragt Schröder. „Familien, die seit Wochen ihr ganz eigenes Leben zwischen Arbeit, Betreuung und Pädagogik organisieren müssen, brauchen Unterstützung und nicht zusätzliche Belastungen.“ Die Argumentation, Eltern könnten aus dem Projekt „Soziale Teilhabe“ Gelder für die Essensversorgung beantragen, sei undurchdacht. Zum einen erfüllen viele der 1000 Schüler die Voraussetzungen nicht, zum anderen sei der bürokratische Aufwand für die Eltern eine unverhältnismäßige Belastung. Eine Region, die unter dem demografischen Wandel leidet, sollte eine bessere Familienpolitik führen. „Wir als Junge Union fordern daher die Mitglieder des Kreistages auf, beim Antrag der Kreisverwaltung mit Nein zu stimmen – für unsere Kinder im Landkreis“, betont Chris Schröder.