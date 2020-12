Christian Böduel neuer IHK-Regionalleiter für Nordthüringen

Bei der Industrie- und Handelskammer in Nordhausen wurde jetzt der Staffelstab übergeben, und zwar von Steffi Dirumdam, der kommissarischen Leiterin des regionalen Service-Centers, an Christian Böduel, der die Leitung ab Januar übernimmt.

Nordhausen. 44-jähriger Eichsfelder folgt am 1. Januar 2021 auf Diana Stolze. Kammer bietet ihre Hilfe für Unternehmen in der Krise an.

Die Industrie- und Handelskammer hat einen neuen Regionalleiter für Nordthüringen. Christian Böduel folgt am 1. Januar 2021 auf Diana Stolze nach, die nach langer Krankheit ausgeschieden ist. „Seit 1. Juli dieses Jahres bin ich bereits als Referent in Nordhausen tätig und konnte in dem halben Jahr schon einmal das Center und seine Abläufe kennenlernen“, sagt der 44-Jährige, der aus dem eichsfeldischen Teistungen stammt und in Uder lebt.