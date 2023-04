Christliche Gedanken aus Nordhausen: Wenn es Menschen woanders hilft, dann nützt es auch uns

Harztor ist hilfsbereit. Das bewies im Juli 2021 eine 3000-Euro-Spende für den Wiederaufbau einer Feuerwehr in Rheinland-Pfalz, die damals bei der Flutkatastrophe zerstört worden war. An dieser Spendenaktion hatten sich auch die Ilfelder beteiligt.

Christusdorn-Kolumne: Gregor Heimrich, Pfarrer in Ilfeld, über das Spenden.

Spenden Sie manchmal für andere Länder? Ich höre oft: „Das kommt doch sowieso nicht an.“ Ja, das ist das Problem beim Spenden. Man weiß nie, was daraus wird.

Das Geld könnte in falsche Hände geraten und nicht die Menschen in Not erreichen. Zwar gibt es sogenannte Spendensiegel. Eine Hilfsorganisation, die damit ausgezeichnet ist, wird kontrolliert. Wer da spendet, kann ziemlich sicher sein: das Geld kommt an.

Aber 100-prozentige Sicherheit gibt es nie. Das ist klar.

Gregor Heimrich ist Pfarrer in Ilfeld. Foto: Gregor Heimrich

Außer bei einer Möglichkeit: Wer nichts spendet, wer alles nur für sich behält, kann zu 100 Prozent sicher sein, dass bei Menschen, die Hilfe brauchen, auch wirklich nichts ankommt.

Auf soviel Sicherheit sollten wir unbedingt verzichten. Es ist ja ein Luxus, helfen zu können. Es gibt viele, die mir nicht helfen, weil sie es nicht können. Ich will auf gar keinen Fall mit ihnen tauschen.

Ich will Gott danken, dass ich eigentlich immer was übrig habe, dass wir, unser reiches Land, so viel helfen können.

Manche kommen zu uns und suchen Hilfe. Ich bin glücklich, dass sie bei uns welche finden.

Viele Katastrophen sind weit weg. Ich bin stolz auf Deutschland, dass es viel Hilfe in diese Länder schickt. Und damit meine ich natürlich all die humanitären Güter, die an so vielen Orten so dringend gebraucht werden.

Es gibt auch Lieferungen, auf die ich nicht stolz bin, egal, ob sie nun richtig sind oder falsch.

Ich bin also unbedingt für das Spenden. Übrigens auch noch aus einem letzten Grund: Wenn es Menschen woanders hilft, dann nützt es auch uns.