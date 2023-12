Christusdorn: Himmelreich auf Erden – verbreite das Gute!

Nordhausen Szilvia Schelenhaus von der Nordhäuser Domgemeinde schreibt von ihrem ausgedachten Adventskalender.

Was hatten Sie heute in Ihrem Adventskalender? Wie, Sie haben keinen bekommen? Ich auch nicht, daher habe ich mir einen ausgedacht. Ich bastle mir einen imaginären Adventskalender, in dem ich mich 24 Tage in Folge auf die Suche nach guten Nachrichten, schönen Zitaten, positiven Affirmationen begebe. Und es dauert immer ganz kurz, bis ich ein Türchen öffnen kann, denn es gibt eine Fülle von guten Nachrichten.

Am Dienstag, als ich diesen Text geschrieben habe, war das fünfte Türchen meines Adventskalenders mit positiven Bibelzitaten dran. Gerne möchte ich es mit Ihnen teilen: „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute!“ (Röm. 12,21). Das gefällt mir. Denn das Böse, das Menschen einander antun, ist nie Größe, sondern immer nur Beschränkung. Es macht viel Lärm und bläht sich auf.

Mit den Worten von Martin Löwenstein, Pfarrer und Hochschulseelsorger: Selbst dort, wo das Böse sich zum Größten erklärt, herrscht vor allem die Beschränktheit auf engstirnige Ideologien. Weiter beschreibt er ganz in meinem Glaubenssinne: „Wir sind nicht Spielball anonymer Mächte und Gewalten, wir sind nicht ein Blatt auf dem unendlichen Strom der Geschichte.“

Gott will vermutlich, dass wir das Gute verbreiten und während unseres kurzen Wirkens auf der Erde so viel Gutes in die Welt setzen, dass das Böse in Schranken gehalten wird. Und damit bekommt das Zitat für den 2. Adventsonntag: „Bereitet dem Herrn den Weg, denn das Himmelreich ist nahe!“ bei mir auch eine besondere Bedeutung. Das ist mein Fundstück für das zehnte Türchen am Sonntag.

Aber erst einmal bin ich gespannt, was für wunderbare gute Nachrichten morgen der heilige Nikolaus von Myra in seinem Schiffchen für mich bereithält.