Christusdorn: Licht und Wärme

Daniel Hahn über Herzlichkeit in unserem Umfeld

Diese Woche begann für die meisten von uns, wenn man nicht gerade Ferien im Süden verbringt, mit einem ziemlich kalten Erwachen. Verwöhnt von einer langen Spätsommerphase heißt es nun, sich auf die kühle und auch dunklere Jahreszeit einzustellen. Als Menschen haben wir gelernt, uns mit dieser Phase im Jahresverlauf zu arrangieren. Heizung an, auch wenn jedes Grad im Portemonnaie weh tut, die Kleidung wird angepasst und die Beleuchtung optimiert. Schon wird es erträglicher.

Was aber, wenn Licht, Wärme und Geborgenheit im gesellschaftlichen Umfeld verloren gehen, vielleicht kaum noch zu finden sind? Sollte es nicht gerade da christlicher Anspruch sein, ein Licht der Hoffnung und der Liebe, welches Wärme und Geborgenheit spenden kann, in dieses Umfeld strahlen zu lassen?

Trübe Gedanken in freudige Zuversicht verwandeln

Jesus gab den Auftrag in der Bergpredigt: „So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ (Matthäus 5,16)

Lassen Sie uns ein Licht der Liebe, Hoffnung und Sicherheit in die Welt tragen und die Herzen erwärmen! Das sind gute Werke. Nicht selten kann man dann erleben, dass sich das Umfeld erhellt und von Herzen kommende Wärme trübe Gedanken in freudige Zuversicht verwandelt. So können unsere „guten Werke“ an anderen wiederum für ein Umfeld sorgen, in dem man sich selbst auch wohlfühlt.

Schon Johann Wolfgang von Goethe brachte es zum Ausdruck: „Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu and’rer Glück, denn die Freude die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück.“

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Wochenende sowie erwärmende und erhellende Momente.

Daniel Hahn ist Leiter der neuapostolischen Kirchengemeinde.