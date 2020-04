Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christusdorn: Vivere – Besinnung auf das Wesentliche?

„Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!“ So steht es im Matthäusevangelium. Palmsonntag ist zugleich Anfang und Ende in einem Tag.

Die Fastenzeit endet und die Karwoche beginnt. Beim Einzug in Jerusalem wird Jesus gefeiert wie ein König – er kommt auf einem Esel geritten. Ein wundertätiger, friedlicher Herrscher, dessen weiteres Schicksal mit dem Einzug in Jerusalem unlängst besiegelt ist.

So ähnlich, wie er beim Einzug gefeiert wurde, feiern Christen auf der ganzen Welt den Palmsonntag. Doch in diesem Jahr ist alles anders. In der aktuellen gesellschaftlichen Situation, bedingt durch Corona, werden wir nicht in großer Gemeinschaft feiern können. Wir werden mit großer Eindrücklichkeit daran erinnert, wie zerbrechlich und fragil unser Leben in dieser Welt ist. Wie schnell verlieren wir aus unserem Blick, dass wir trotz aller Bedrohung unter Gottes schirmender Hand stehen! Wir befinden uns unter seinem Bogen der Hoffnung, er schenkt uns das Leben. Dort, wo Gott die einen neu ins Leben ruft, ruft er auch andere von uns ins ewige Leben zu sich.

Erinnern wir uns daran, was unser Leben bedeutet. Möge Gott Ausgang und Eingang gleichermaßen segnen!