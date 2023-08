Citylauf in Nordhausen macht die Stadt zu einer Sport-Arena

Nordhausen. Vier verschiedene Distanzen stehen den Freizeitläufern in Nordhausen zur Auswahl. Die Strecke muss erneut in die Altstadt ausweichen. Ein Extremsportler ist als Ehrengast geplant.

Ist die Innenstadt eine Sport-Arena, dann erlebt Nordhausen seinen Citylauf. Der startet am Sonntag, 3. September, zum 17. Mal. Start und Ziel sind wie immer auf dem Bahnhofsplatz. Aber die Strecke weicht vom Gewohnten ab. Die Baustelle am Theater zwingt die Laufveranstalter vom Nordhäuser Sportverein, den traditionellen Kurs (wie bereits im vergangenen Jahr) zu verlassen.

Das heißt: Nach dem Start am Bahnhofsplatz laufen die Teilnehmer durch die Bahnhofstraße, biegen dann nach links in die Neustadtstraße ein. Über Lohmarkt und Heinrich-Zille-Straße gelangen sie in die Grimmelallee, die sie am Grimmel wieder verlassen, um über den Neuen Weg und die Waisenstraße die Altstadt anpeilen zu können. Über die Blasiistraße, den Pferdemarkt und die Kranichstraße kommen die Läufer zur Rautenstraße, die sie abwärts meistern müssen. Am Kreisel der Neustadtstraße wartet auf die Starter der 6,6- und 9,9-Kilometer-Strecken wieder der Abzweig zur Grimmelallee. Je nachdem, für welches Rennen sich die Freizeitläufer entschieden haben, müssen sie zwei oder drei Runden drehen, ehe am Bahnhof das Ziel auf sie wartet.

Kürzestes Rennen geht über 1,1 Kilometer

Zwei weitere Rennen (über 1,1 und 3,3 Kilometer) sind am Sonntag ab 10 Uhr ebenfalls im Angebot. Alle Ergebnisse schlagen sich auch im Nordthüringer Laufcup nieder. Es ist die siebte und somit vorletzte Etappe der diesjährigen Laufserie.

In etlichen Altersklassen geht es bereits um Punkte für den Gesamtsieg in dieser Saison. Da sind Spannung und Dramatik vorprogrammiert. Bisher haben sich 209 Freizeitsportler für den Citylauf angemeldet. Vor zwölf Monaten waren es 242. Deshalb hoffen Laufchef Klemens Beck und seine fleißigen Helfer diesmal auf „300 plus x“.

Auch am Lauftag noch Nachmeldungen möglich

Online sind Nachmeldungen bis zum Freitag, 1. September, möglich. Kurzentschlossene können sich auch noch am Lauftag vor Beginn der Rennen in die Startlisten eintragen lassen. Die Nachmeldegebühr beträgt online fünf Euro und vor Ort dann zehn Euro.

Die Gesamtsieger der Wertungsläufe erhalten Pokale und Urkunden. Alle Altersklassensieger der Läufe von 3,3 bis 9,9 Kilometer bekommen kleine Erinnerungspokale. Die Siegerehrung ist in der Südharz-Galerie geplant.

Eine Citylauf-Tradition ist, dass stets ein namhafter Sportler das Geschehen am Start und Ziel begleitet. In diesem Jahr ist es der Extremsportler Guido Kunze aus Mühlhausen. Mit seiner Raddurchquerung Australiens hatte er einst ebenso für Schlagzeilen gesorgt wie mit seinem Weltrekord im Rolltreppensteigen. Auch als Rennsteigläufer hat er sich einen Namen gemacht.