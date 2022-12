Comic-Kisten bereichern Klettenberger Schulalltag

Klettenberg. Der Grundschul-Förderverein kaufte mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung 43 Bücher. Gerade leseschwache Kinder sollen so gefördert werden.

Ein waschechter Wikinger versucht, sich im Schulalltag zurechtzufinden. Eine verzauberte Kiste kann sprechen und wäre gern Erfinder. Ein Außerirdischer mit einem tollpatschigen Haustier namens Hilda entschlüsselt das Geheimnis der Bergtrolle: Solche und weitere spannende, lustige, aber auch nachdenkliche Geschichten können die Kinder der Grundschule Klettenberg fortan entdecken. Denn für jede Klasse hat der Schulförderverein eine Comic-Kiste voller altersgerechter Bücher angeschafft.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützte die Idee mit 450 Euro, so dass letztlich 43 Bücher gekauft werden konnten. Die Kisten sind Bestandteil des Projektes „Bildungskisten“ an der Schule. Damit möchte der Förderverein den Schulalltag lebendiger gestalten. „Die Grundschule Klettenberg ist die kleinste des Landkreises und dadurch seit Jahren mit struktureller und materieller Benachteiligung konfrontiert“, erklärt Julia Lischewski vom Förderverein den Hintergrund des Engagements.

Lesen soll Spaß machen, nicht frustrieren

Bereits vor zwei Monaten gab es Sportkisten für den Pausenhof. Auch die Comics bieten eine Beschäftigungsmöglichkeit zwischen den Unterrichtsstunden. Doch damit nicht genug: Gerade leseschwache Kinder können mit diesen gefördert werden, ist Lischewski überzeugt: „Humor und die visuelle Unterstützung aktivieren das Interesse und die Motivation der Kinder zum Lesen. Für Leseanfänger ermöglicht die klare Struktur der Kommunikation in Form von Sprechblasen einen leichteren Zugang zum Text.“ Lesen auch anspruchsvoller Geschichten werde als weniger mühevoll erlebt, die überschaubare Länge und kurzen Sätze lassen nicht die Lust am Lesen verlieren. Der Förderverein will das Projekt „Bildungskisten“ perspektivisch weiter ausbauen.