„Corona bremst uns aus, räumt aber nicht unsere Ideen ab“

Der Heimat- und Fremdenverkehrsverband (HFVV) betreibt in Bleicherode das Kulturhaus samt der Gaststätte Bürgerhof, das örtliche Kino und die Bibliothek. Über coronabedingte Schwierigkeiten und Vorhaben für die Zukunft sprachen wir mit Jörg Wolf, der seit zwei Jahren den Vereinsvorsitz innehat.

Wie schwer wiegt dieser coronabedingte zweite Lockdown für den Verein?

Sehr schwer. Unsere Hoffnung, den Kulturbetrieb wieder ins Laufen zu bringen, hat sich komplett zerschlagen. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und einer relativen Zurückhaltung im Sommer befanden sich Kino und Kulturhaus seit Anfang September auf einem aufsteigenden Ast. Nun sind wir quasi wieder auf Null. Allein im „Bürgerhof“ mussten wir für November sechs größere Veranstaltungen und vier Familienfeiern absagen.

Für den Dezember haben Sie noch Hoffnung?

Wir warten mit Absagen für den letzten Monat des Jahres wenn möglich bis zum letzten Tag. Aber natürlich mache ich mir nichts vor. Die vier Wochen Lockdown werden nicht reichen, um die Corona-Welle zu brechen. Einerseits bringe ich Verständnis für die Maßnahmen der Politik auf, andererseits sind die wirtschaftlichen Folgen immens.

Könnten Sie diese für den Heimat- und Fremdenverkehrsverband bitte konkret beziffern?

2019 zählten wir in Kino, Kulturhaus und Bibliothek insgesamt rund 38.000 Besucher und Nutzer. In diesem Jahr wird es durch den guten Start am Jahresanfang vielleicht noch die Hälfte sein. Wir erwirtschaften normalerweise etwa zwei Drittel unseres Budgets selbst, ein Drittel wird durch die Landgemeinde, Fördermittelgeber und Sponsoren finanziert. Von den selbst erwirtschafteten zwei Dritteln sind seit März etwa 80 Prozent weggebrochen.

Um Entlassungen kommen Sie dennoch umhin?

Ja, auch dank der Kommune und Sponsoren. Insbesondere die Landgemeinde hält daran fest, uns den jährlichen Zuschuss in Höhe von 91.000 Euro zu geben. So bleibt es möglich, den Kulturbetrieb grundsätzlich am Leben zu erhalten. Wir müssen schnell mit Veranstaltungen und Öffnungen reagieren können, wenn die allgemeine Lage dies zulässt. Die Politik ist sich bewusst, dass das soziokulturelle Leben der Kitt ist, der ein Gemeinwesen zusammenhält. Würde dies zum vollständigen Erliegen gebracht werden, könnten wir es später auch nicht wiederbeleben.

Trauen Sie sich, für 2021 Künstler zu engagieren?

Natürlich, wir müssen und wollen planen fürs nächste Jahr. Es gilt, trotz allem nach vorn zu schauen, Zukunftspläne zu schmieden. Freuen können sich die Leute beispielsweise auf Stefanie Hertel oder das Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Wobei aktuell keine Verträge unterschrieben, sondern nur unverbindliche Absprachen getroffen werden. Denn niemand weiß, wie normal 2021 wird.

Wird es den Heimat- und Fremdenverkehrsverband weiter geben?

Ja natürlich, allerdings nicht mehr in der Rechtsform wie heute. Wir streben vielmehr an, in einem ersten Schritt die Anfang der 2000er-Jahre aberkannte Gemeinnützigkeit wiederzuerlangen. Hierfür arbeiten wir gemeinsam mit einem Steuerbüro und einer Anwaltskanzlei aus Erfurt daran, den ideellen, gemeinnützigen Teil unseres Betriebes herauszuarbeiten.

Welche Vorteile hat die Gemeinnützigkeit?

Insbesondere die Nutzung von Fördertöpfen, die uns bis dato verschlossen waren, könnten uns dann helfen, langfristige, zukunftsorientierte Projekte in Angriff zu nehmen. Zum Beispiel die Weiterentwicklung unseres Filmtheaters oder des Festplatzes, natürlich gemeinsam mit der Kommune als Eigentümerin. Oder warum nicht eine Mountainbikestrecke in unserem Wald einrichten oder wiederkehrende Veranstaltungen wie ein Bobbycarrennen für Erwachsene in der Burgstraße etablieren? Corona hat uns ausgebremst – abgeräumt hat das Virus unsere Ideen aber nicht.

Statt eines gemeinnützigen Vereins soll eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) gegründet werden. Warum?

Die Erlangung der Gemeinnützigkeit ist der erste Schritt in einem Prozess zur Gründung einer gGmbH. Hintergrund ist unter anderem die Vorstandshaftung. Im Verein liegt die Haftung komplett beim ehrenamtlichen Vorstand. Er haftet momentan mit seinem Privatvermögen, das ist ein permanentes Damoklesschwert. Aus dieser Vorstandshaftung müssen wir raus. Außerdem ergibt sich eine höhere unternehmerische Planungssicherheit und man kann auch auf steuerliche Vorteile zurückgreifen. Nicht zuletzt hoffen wir auf verbesserte Möglichkeiten, ehrenamtliche Helfer zu integrieren.

Wer wird Gesellschafter?

Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Partnern. Die Stadt Bleicherode hat Interesse, als Hauptgesellschafter aufzutreten. Außerdem haben einige andere unserer 44 Mitglieder schon erklärt, Gesellschafter werden zu wollen. Vereine wie der Bleicheröder Carneval Club gehören dazu. Auch Vereine aus den Ortschaften der Landgemeinde sind aufgerufen, sich zu beteiligen.