Corona im Südharz: 68 Neuinfizierte binnen 24 Stunden

Utensilien in Coronazeiten: Masken, Hanschuhe, Desinfektionsmittel

So hoch war die Zahl im Südharz noch nie: Binnen 24 Stunden registrierte das Nordhäuser Gesundheitsamt am Donnerstag insgesamt 68 Corona-Neuinfektionen. Höher war die Zahl im Thüringenvergleich allein im Altenburger Land (135), im Kreis Schmalkalden-Meiningen (123) und im Wartburgkreis (118). Der Inzidenzwert – bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – stieg im Südharz binnen Tagesfrist um 33 auf 163,0 an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wie aus dem aktuellen Corona-Bulletin der Thüringer Landesregierung weiter hervorgeht, ist die Lage im Landesdurchschnitt auf hohem Niveau relativ stabil: Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 256 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Seit Pandemiebeginn im März wurden insgesamt 889 Menschen im Landkreis Nordhausen positiv auf SarsCoV2 getestet. Wegen Covid-19 mussten binnen der vergangenen sieben Tage 20 Südharzer ins Krankenhaus. Bei vier von ihnen mussten Ärzte und Pflegekräfte gegen einen schweren Verlauf der Krankheit vorgehen. Die Zahl derer, die an oder mit dem Corona-Virus starben, liegt bei nunmehr 20 Südharzern.

Zehn der 53 gemeldeten Intensivbetten sind laut DIVI-Intensivregister derzeit noch frei. 21 Covid-19-Patienten werden in der Lungenklinik Neustadt und im Südharz-Klinikum derzeit intensivmedizinisch behandelt, 14 von ihnen müssen invasiv beatmet werden.