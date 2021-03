Corona-Inzidenz im Südharz bei 57

Angesichts nur eines neuen Corona-Infizierten binnen der vergangenen 24 Stunden ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Südharz, bezogen auf 100.000 Einwohner, weiter rückläufig. Am Samstag vermeldete die Thüringer Landesregierung einen Wert von 57,5. Das ist der zweitbeste Wert landesweit hinter Weimar (47,5).

Von den 48 Infizierten, die die Statistik für die vergangenen sieben Tage ausweist, musste niemand wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

Die beiden Krankenhäuser mit Intensivstationen in Nordhausen und Neustadt weisen aktuell 49 Intensivbetten aus, davon sind 41 belegt, unter anderem mit elf Covid-19-Patienten.





Während in den Kindergärten in den vergangenen 14 Tagen keine Infektion zu einer noch geltenden Quarantäne für ganze Gruppen führte, sind nach wie vor mehrere Schulen im Südharz mit dem Problem konfrontiert, dass manche Klassen infolge nachgewiesener Infektionen nicht im Präsenzunterricht lernen können.

Laut Thüringer Bildungsministerium gab es jeweils mehrere bestätigte Infektionen an der Heringer Grundschule, der Petersbergschule in Nordhausen, der Regelschule Heringen und der Niedersachswerfer Regelschule. Je ein Fall tauchte in der Löwentor-Regelschule in Bleicherode und im Pestaolozzi-Förderzentrum auf.

Seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 summierte sich die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen im Landkreis Nordhausen auf 1820. 47 von ihnen starben an oder mit dem Corona-Virus. Die britische Mutation B.1.1.1 wurde hierzulande inzwischen 35-mal nachgewiesen.

