Corona-Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen erstmals wieder über 35

Der Corona-Inzidenzwert hat erstmals seit Sommer wieder die 35 überschritten. Das teilte Landrat Matthias Jendricke am späten Dienstagabend per Facebook mit. Das Landratsamt zählte am Dienstag fünf neue Infektionsfälle. Der Schwellenwert von Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 38,5. Laut Jendricke fielen am Mittwoch fünf der Fälle wieder aus der 7-Tage-Wertung. „Es kommt also darauf an, wie viele wieder neu dazukommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Sollte der Wert über 35 dauerhaft bleiben, muss der Landkreis entsprechende Allgemeinverfügungen rausgeben“, mahnte der Kreischef zur Vorsicht und zum Tragen medizinischer Masken.

Mitsamt der Neuinfektionen gab es im Landkreis seit Beginn der Pandemie 118 Covid-19-Fälle.