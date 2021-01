Corona-Inzidenzwert steigt im Landkreis Nordhausen leicht an

Der Inzidenzwert der an Covid 19 erkrankten Personen ist im Landkreis Nordhausen leicht angestiegen. Mit Stand vom 3. Januar, 0 Uhr, beträgt dieser 169,0. Am Samstag wurden sechs Personen positiv getestet, die sich mit dem Virus angesteckt haben, am Freitag wurden drei gemeldet. Damit werden aber nicht mehr die hohen Fallzahlen der Vortage erreicht. Am Mittwoch waren es 48 und am Donnerstag noch 24 Fälle gewesen.

„Bei den Fällen von Mittwoch und Donnerstag gibt es nur wenige, die noch zu bekannten Einrichtungen gehören; die Masse ist privates Umfeld und hat auch mit Weihnachten zu tun“, schätzt Landrat Matthias Jendricke (SPD) ein. Es werde wohl keine Entspannung geben, wie er es bereits vor Weihnachten vermutet habe, so der Landrat. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 141 Personen im Landkreis Nordhausen mit dem Virus infiziert, damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 898 seit Beginn der Pandemie. 246 Fälle gelten als aktiv. 108 Patienten werden stationär behandelt, darunter 22 mit schweren Verläufen. 19 Menschen sind mit oder an dem Virus im Südharz verstorben.