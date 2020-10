Mario von Nessen vom Abstrichdienst Ostthüringen der Kassenärztlichen Vereinigung führte am Montag im Humboldt-Gymnasium in Nordhausen Corona-Tests durch.

Corona: Kita in Krimderode ist auch betroffen

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag drei Corona-Neuinfektionen registriert. Durch einen Fall sei der Kindergarten Märchenhaus in Krimderode betroffen, berichtet das Landratsamt. Weil das Betreuungspersonal nicht ausreiche, bleibe die Kita am Freitag geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Kreisverwaltung schaltet eine Hotline, an die sich Eltern und weitere Betroffene wenden sollen. Die Hotline ist am Freitag von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 03631 / 911 91 12 erreichbar.

Das Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert in allen neuen Infektionsfällen die Kontaktpersonen, veranlasst die erforderlichen Tests und Quarantänemaßnahmen.

Die vorliegenden Testergebnisse der Kontaktpersonen aus dem Humboldt-Gymnasium seien alle negativ ausgefallen, allerdings hätten nicht alle von der Testmöglichkeit Gebrauch gemacht. Die 14-tägige häusliche Quarantäne bleibe bestehen.

In Sülzhayn haben am Donnerstag die Tests der Kontaktpersonen der dortigen Kita stattgefunden. Insgesamt habe der Landkreis seit vergangenen Freitag 14 Neuinfektionen festgestellt. Mehr als 500 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne.