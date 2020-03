Corona-Krise im Südharz: Abstand halten!

In der geplanten Kreistagssitzung kommende Woche könnte es durch die Corona-Krise zu kuriosen Bildern kommen: Um die Handlungsfähigkeit des Kreises und zugleich ausreichend großen Abstand zwischen den 46 Mitgliedern zu wahren, sieht Landrat Matthias Jendricke (SPD) die Wiedigsburghalle anstelle des beengten Plenarsaals im Landratsamt als Sitzungssaal.

Einen Vorgeschmack auf die Sicherheitsabstände zwischen den Bürgervertretern gab es am Dienstag bei einem Pressegespräch des Krisenstabs: Amtsärztin, Landratsbeigeordnete, Polizeiinspektionschef und Pressevertreter – sie alle saßen weit verteilt im großen Saal auseinander, um eine neue Allgemeinverfügung vorzustellen.

„Wahrt Abstand“, ist die Grundbotschaft dieses fünfseitigen Dokuments, das öffentliche und private Menschenansammlungen nun vollends untersagt. Restaurants indes dürfen nur zwischen 6 und 18 Uhr öffnen, haben Mindestabstände zwischen den Gästen zu wahren.

Zwei bestätigte Infizierte im Südharz

„Wir wollen uns dem exponentiellen Wachstum der neuartigen Erkrankung wie in Italien entgegenstellen.“ Das gelinge nur durch drastische Maßnahmen, wie er sie sich nie habe vorstellen können, erklärte der Landrat, der in seiner Ansprache zwischen beruhigenden und appellierendem Ton schwankte.

Wie bereits am Freitag bekannt geworden war, haben sich bislang zwei Südharzer mit dem Virus infiziert. Amtsärztin Ingrid Francke erklärte, dass deren Zustand stabil sei. Sie befänden sich in häuslicher Quarantäne, Kontaktpersonen sind ermittelt.

Derweil hat auch ein Abstrichzentrum seinen Betrieb aufgenommen, das Personen mit Verdacht einer Corona-Erkrankung aber nur nach telefonischer Terminvergabe durch den Hausarzt untersucht. Hier hätten sich laut Francke bisher 100 Südharzer eingefunden. Für rund die Hälfte liege der Laborbefund bereits vor. Franckes gute Nachricht: „Sie waren bisher alle negativ.“

Im Landratsamt geht man deshalb zwar von einer geringen Ansteckungsgefahr im Südharz aus, Francke warnte allerdings auch, dass bei 80 Prozent der Infizierten keine Krankheitssymptome auftreten würden.

Entscheidung von Schulschließungen verteidigt

Jendricke verteidigte daher die Entscheidung von Schulschließungen und Leitlinien von Bund und Ländern, die den Einzelhandel – mit für die Versorgungen notwendigen Ausnahmen – einschränken. In der neuen Allgemeinverfügung habe seine Behörde dies noch einmal geringfügig präzisiert und Ausnahmen ergänzt. So würden beispielsweise Bestattungen im Freien weiter erlaubt, jedoch auch nur im Beisein von Verwandten ersten und zweiten Grad sowie Partnern.

Für Hochzeiten sieht das Landratsamt maximal zehn Gäste vor. Erlaubt bleiben zudem weiterhin „unternehmensinterne Abläufe und Besprechungen“, macht Jendricke deutlich. „Die Firmen sollen das aber so organisieren, dass keine Betriebsversammlungen oder dergleichen durchgeführt werden.“

Nicht reglementieren will der Landkreis außerdem unabdingbare Sitzungen kleiner Vereine. Mitglieder- und Gesellschafterversammlungen seien trotzdem tabu, selbst Gemeinderäte bräuchten eine Ausnahmeregelung: Sie müssen darlegen, inwieweit Versammlungen notwendig seien und ob die Raumgröße ausreiche.

Kontrolliert und geahndet werde das Jendricke zufolge durch Ordnungsbehörden, wie zum Beispiel die Polizei. Seit Dienstag gehört daher auch Polizeiinspektionschef Ronny Groos zum Krisenstab. Er erklärte, dass seine Behörde die Situation „nach außen wie innen sehr ernst“ nehme. Zum eigenen Schutz folge die Polizei daher einem Rahmenbefehl, wonach direkter Bürgerkontakt vermieden wird. „Wir werden uns aber in der Fläche noch breiter zeigen“, betonte Groos.

Landrat mahnt zur Vorsicht bei privater Kinderbetreuung

Genau das Gegenteil erwartet Jendricke von der Bevölkerung: „Schulschließungen etwa sollen nicht bewirken, dass sich unbekannte Nebengruppen gründen. Gruppenbetreuung ist der falsche Weg“, richtete er einen Appell an Eltern, die womöglich, um zur Arbeit zu gehen, ihre Kinder in die Obhut privater Betreuungsgruppen geben.

Vize-Landrat Stefan Nüßle (CDU) warnte obendrein, die Zeit mit den Kindern nicht für Ausflüge in die Nähe von Menschenmengen wie beim Einkauf zu nutzen. „Wir müssen die Abstandsgebote mit vollem Ernst umsetzen“, erinnerte Jendricke nochmals.

All diese Maßnahmen sollen dazu dienen, das Gesundheitssystem vor einem exponentiellen Wachstum der Zahl von Erkrankten zu schützen. Hierzu jedoch hatte der Krisenstab auch gute Neuigkeiten: War man vor gut einer Woche lediglich von 28 intensivmedizinischen Betten mit Beatmungsmöglichkeiten ausgegangen, so könne dies nun durch Ersatztechnik in den Beständen von Neustadts Atemwegskrankenhaus und Südharz-Klinikum verdoppelt werden, informierte der Kreischef. Bei einem schwerem Pandemieverlauf werde aber auch das nicht reichen, fürchtet die Amtsärztin.

Die gesamte Allgemeinverfügung kann im Internet auf www.landratsamt-nordhausen.de eingesehen werden.