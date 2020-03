Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Krise: Landkreis Nordhausen lässt Übergangsfrist zu

Aufgrund der bundeseinheitlichen Vorgaben schließen in Deutschland die meisten Geschäfte – außer diejenigen für die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln sowie mit Waren im Bereich Gesundheit. „Da dies für alle Akteure sehr kurzfristig kommt, räumen wir den Geschäften und Betrieben eine Übergangsfrist bis Freitagabend ein“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). Alle aktuellen Infos im kostenfreien Coronavirus-Liveblog

„Diese Möglichkeit, sich auf die Maßnahmen in den betrieblichen Abläufen einzustellen, halte ich auch deshalb in unserer Region für vertretbar, weil wir derzeitig bei zwei positiv getesteten Fällen keine pandemische Ausbreitung des Corona-Erregers haben. Zudem gibt es mit dem Land noch Abstimmungsfragen zu einzelnen Abgrenzungen und Festlegungen.“ So hat der Bund beispielsweise Friseure weiterhin zugelassen, das Land Thüringen will jedoch auch diese Geschäfte schließen.

Jendricke betonte, dass kein jüngerer gesunder Mensch in der Region derzeit in Angst leben müsse. „Mit diesen konsequenten Maßnahmen wollen wir unser Gesundheitssystem vor einem Kollaps bewahren. Aber festzustellen bleibt: Halten Sie untereinander Abstand, damit Sie dem Virus keine Brücke liefern“, betont Jendricke.