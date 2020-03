Corona-Krise macht weitere Einschränkungen im Kreis Nordhausen nötig

Noch vor Inkrafttreten der am Dienstag vorgestellten Allgemeinverfügung des Landkreises zum Schutz einer pandemischen Ausbreitung des Coronavirus hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Donnerstag eine weitere Verfügung angekündigt. Diese tritt bereits Freitag, 20. März, ab 0 Uhr in Kraft. Sie orientiere sich an den Empfehlungen aus Berlin und sei mit dem Freistaat und den übrigen Landkreisen abgestimmt, um Irritationen in der Öffentlichkeit zu verhindern. Alle aktuellen Infos zur Corona-Krise gibt es auch im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Betrieb von Restaurants wird untersagt. Ausgenommen sind Außerhaus-Verkäufe und der Lieferservice. Die Schließung von Einzelhandelsgeschäften bleibt bestehen, ausgenommen sind davon nun aber nicht nur der Versorgung dienliche Läden, sondern auch Sanitätshäuser, Optiker und Hörgeräteakustiker. Tabu sind obendrein touristische Übernachtungsangebote in Hotels. Friseure und Kosmetiksalons sowie Massage- oder Wellness-Studios sind ebenso zu schließen.

Die am Dienstag angekündigte Verfügung hatte Kritik an Jendricke hervorgerufen, weil er Einzelhändlern eine Übergangsfrist bis Freitag eingeräumt hatte. Hintergrund dieses Schritts sei aber nicht Wohlwollen gegenüber den Gewerbetreibenden gewesen, sondern bürokratische Notwendigkeit. Schließlich seien Bekanntmachungen dieser Art erst mit Abdruck in Amtsblättern oder Zeitungen gültig. Das sei für Freitag geplant gewesen. Dass die neue Verfügung nun schon Freitagfrüh gilt, sei durch einen Paragrafen in der Thüringer Bekanntmachungsverordnung möglich, der sich auf Dringlichkeiten wie Naturereignisse bezieht.

Neben dieser Ankündigung hatte der Kreischef noch andere Neuigkeiten. So wird auch das Landratsamt auf die Corona-Krise mit besonderer Vorsicht reagieren, erklärte Jendricke, der einen Verwaltungsbetrieb in „abgespeckter Form“ ankündigte. Möglich machen soll dies ein Zelt im Hinterhof der Behörde nahe dem Herder-Gymnasium. Der normale Eingangsbereich in der Behringstraße werde vorerst nicht genutzt. In dem Zelt mit aufschiebbaren Seitenwänden will das Landratsamt einen Bürgerservice „nahezu in Freiluft-Verhältnissen“ ermöglichen. In einem kleineren Zelt soll zudem vorsondiert werden, ob die Anliegen wirklich dringlich sind, hieß es aus dem Landratsamt, das für Besucher ab kommender Woche nur noch Dienstag und Donnerstag öffnen wird, aber Telefon-Hotlines einrichten will.

„Ziel ist es, den Kundenverkehr bestmöglich einzudämmen aber zeitgleich die Arbeitsfähigkeit für unsere Bürger weiter zu garantieren“, erklärte der Landrat, der Kommunen und Bürger zu Geschlossenheit aufrief, um nicht noch weitere Einschränkungen nötig zu machen.

Die neue Verfügung findet sich im Netz unter www.landratsamt-nordhausen.de.