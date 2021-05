Nordhausen. Die Fallzahlen sind auch am Wochenende gering.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südharz ist den vierten Tag in Folge unter 50.

Am Sonntag liegt diese laut Robert-Koch-Institut bei 43,2 angesichts von einem neu registrierten Corona-Fall. Am Montag, 31. Mai, treten weitreichende Lockerungen in Kraft. So können Geschäfte wieder ohne vorherige Terminbuchung besucht werden, dürfen Biergärten wieder öffnen.