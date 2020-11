Bislang war die Furcht vor einem großen Corona-Hotspot im Südharz unbegründet. Eine Infektion am Humboldt-Gymnasium zog zwar eine riesige Testwelle nach sich, Quarantänemaßnahmen verhagelten knapp 300 Schülern die Herbstferien – letztlich aber kam es nicht zu Infektionsketten.

Zu Monatsbeginn mussten am Herder-Gymnasium 76 Schüler und die reichliche Hälfte der Lehrerschaft zum Nasen-Rachen-Abstrich, kursierte auch hier die Angst, dass zwei infizierte Schüler viele andere angesteckt haben. Ein Großteil der Testergebnisse liegt inzwischen vor, nur eine weitere Infektion wurde festgestellt.

Doch die Lage verschärft sich. Das Nordhäuser Caritas-Seniorenheim wurde zum Hotspot. Das Südharz-Klinikum zählte am Dienstag zehn Covid-19-Patienten, davon vier auf der Intensivstation. Auch der Rettungsdienst vermeldet immer mehr Fahrten Corona(verdachts)fällen – ein Indiz für die Schwere vieler Erkrankungen. Allein am Montag gab es fünf solche Einsätze im Südharz. Ob es bei fünf Infizierten in der Sülzhayner Gemeinschaftsunterkunft bleibt, zeigen erst noch ausstehende Tests.

Die Nachrichten der vergangenen Woche sollen niemanden an den Pranger stellen. Aber sie sollten all jene wachrütteln, die noch immer meinen, Corona sei doch gar nicht so schlimm.