Corona-Pandemie verändert den Nordhäuser Arbeitsmarkt

Die Zahlen beschreiben noch den Zustand der Wirtschaft vor der Corona-Krise: Im März registrierte die Arbeitsagentur 3008 arbeitslose Südharzer, 126 weniger noch als einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 7,4 auf 7,1 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die März-Zahlen weisen uns nicht den Weg in die Zukunft. Wir werden die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erst in einigen Wochen genauer beschreiben können. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir im April weiter sinkende Arbeitslosenzahlen haben werden“, erklärte am Dienstag Arbeitsagenturchef Karsten Froböse.

Die Zahl der Beratungen zu Kurzarbeit sei in Nordhausen um ein Vielfaches gestiegen – konkrete Zahlen gab es nicht. Aus vielen Branchen kämen Anfragen. Ob Industrie und Handwerk, oder Gaststätten, Läden und Friseursalons – das Spektrum sei größer als bei der Krise vor rund zwölf Jahren.

„Das Thema Kurzarbeit steht derzeit an erster Stelle. Wir haben Krisenbetrieb.“ Man habe umorganisiert, die Mitarbeiter in kürzester Zeit geschult und die telefonische Erreichbarkeit für Arbeitgeber in der letzten Woche deutlich verbessert. Die Hotline sei jetzt gut erreichbar, habe inzwischen sogar vor allem am Nachmittag freie Kapazitäten. Derzeit erfasse man die Anzeigen der Unternehmen und bereite die Bearbeitung der Anträge auf Kurzarbeitergeld vor und das inzwischen auch samstags. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Sicherheit von Unternehmen und Arbeitnehmern. Die Auszahlung von Geldleistungen, wie dem Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld, hat Priorität“, versicherte Froböse.

Neben den Branchen, die zurzeit unter der Krise leiden, gibt es Wirtschaftsbereiche, die dringend Arbeitskräfte suchen – Fachkräfte ebenso wie Ungelernte, die einen Nebenverdienst sehen, letzteres sei auch bei der Kurzarbeit möglich. Dazu zählen die Gesundheitsbereiche und die Pflege, der Lebensmitteleinzelhandel und die -produktion sowie Landwirtschaft, Transport, Verkehr, Logistik.