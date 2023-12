Corona-Pandemie wirkt nach: Gruppe in Nordhausen soll helfen

Nordhausen Angebot an Südharzer, die Angehörige in der Isolation verloren haben.

Für Menschen, die einen Angehörigen durch Corona in der Zeit der Pandemie verloren haben, soll jetzt im Kreis Nordhausen eine neue Selbsthilfegruppe entstehen, kündigt Landratsamtssprecherin Jessica Piper an. „Denn gerade, wenn dies passierte, als sich die Angehörigen in Isolation befanden, zum Beispiel in Pflegeheimen, bedeutete das zusätzlich eine sehr schmerzliche Erfahrung“, erklärt Piper. Eine betroffene Angehörige möchte nun eine Selbsthilfegruppe gründen, um mit anderen Menschen, die diese Erfahrung auch gemacht haben, in einen Gedankenaustausch zu kommen. Es soll vor allem um Fälle gehen, die sich im Zusammenhang mit der Isolation ereignet haben. „Gespräche unter Betroffenen können Unterstützung, Halt und Stärkung geben, um das Erlebte besser zu verarbeiten“, meint Piper.

Alle Interessenten an einem Erfahrungsaustausch und an der Mitarbeit in dieser Selbsthilfegruppe können sich gern melden bei der Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Nordhausen unter E-Mail: gesundheitsfoerderung@lrandh.thueringen.de. Möglich ist dies auch unter Telefon: 03631 / 911 5402 oder wochentags zwischen 20 und 21 Uhr unter der Privatnummer: 0178 1897345.