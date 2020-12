Corona-Schnelltests haben in Südharzer Einrichtungen begonnen

„Unsere Mitarbeiter freuen sich, dass die Corona-Tests endlich begonnen haben“, sagt Holger Richter, Vorstandsmitglied des Nordhäuser Jugendsozialwerk, das im Landkreis Nordhausen zahlreiche Kindergärten, zwei Schulen, mehrere Jugendhilfeeinrichtungen, drei Seniorenheime, zwei Tagespflegen und drei Pflegedienste betreibt. Und doch ärgert sich Richter, dass es in Thüringen viel länger als beispielsweise in Sachsen dauert, bis die Erfurter Kabinettbeschlüsse umgesetzt werden.

„Es hat elf Tage gebraucht, bis die Durchführungsbestimmung zur Testung bei uns eingetroffen ist“, kritisiert er. Das sei ein gutes Beispiel dafür, wie es seit März dieses Jahres in Sachen Corona in Thüringen abläuft. „Es ist nicht unbekannt, dass im Herbst eine zweite Welle eintreffen wird, und doch laufen wir stets den Informationen hinterher“, sagt er. In Sachsen zum Beispiel, wo das Jugendsozialwerk ebenfalls Kindereinrichtungen betreibt, herrsche eine viel größere Klarheit. „Dort kennen wir die Entwürfe schon im Voraus“, betont er. Die Ungewissheit in Thüringen sorge dagegen für jede Menge Frust vor allem bei den Eltern.

Die jetzt durchgeführten Schnelltests würden vom eigenen Personal vorgenommen, das dafür eigens geschult ist. „Wir haben das Glück, dass wir bislang weitgehend von positiven Fällen verschont geblieben sind“, so Richter. Natürlich gebe es Ausnahmen. So seien jüngst im Bleicheröder Seniorenheim „Glückauf“ und im Nordhäuser Pflegedienst „Am Grimmelhof“ insgesamt drei Fälle aufgetreten. „Im Moment sind alle positiv getesteten Bewohner und Pflegekräfte symptomfrei und werden erneut durch das Gesundheitsamt getestet“, erklärt Richter. Einige Mitarbeiter seien vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, und für das Bleicheröder Seniorenheim bestehe ein absolutes Besucherverbot. Zudem seien beide Tagespflegen am Grimmelhof und in Ellrich bereits am 16. Dezember geschlossen worden.

„Dessen Personal steht uns aber nun für die Schnelltests in den anderen Einrichtungen zur Verfügung“, verdeutlicht Richter. „Das Corona-Virus greift kolossal in unser selbstbestimmtes Leben ein und wird uns noch eine ganze Weile begleiten“, schätzt er ein. Er gehe von einem Lockdown bis zu den Winterferien im Februar aus. „Ich habe angesichts der besonderen Herausforderung eine riesengroße Solidarität festgestellt“, hat der Nordhäuser beobachtet. Man helfe sich, wo man kann. „Unsere Schulsozialarbeiter sind eingesprungen, als in der Inobhutnahmestelle Not geherrscht hat“, nennt er ein Beispiel. Oder die Lehrer des Heilpädagogischen Zentrums in Wülfingerode, die im ersten Lockdown normal weitergearbeitet haben.

„Es macht mich schon stolz zu sehen, wie alles trotz der Widrigkeiten funktioniert“, freut sich Richter. Es passiere aber noch mehr Gutes. „Die Digitalisierung der Schulen schreitet stark voran, auch was die Kontakte zwischen den Einrichtungen und Eltern betrifft“, so das Vorstandsmitglied. Und er hat festgestellt, dass die Gesundheitspflege in der Krise als ein wirtschaftlicher Faktor besser wahrgenommen wird. „Wir sind systemrelevant“, bringt es Richter auf den Punkt. Das Jugendsozialwerk hat 2020 signifikante Ertragseinbußen hinnehmen müssen. „Wir verzeichnen einen Jahresfehlbetrag im sechsstelligen Bereich“, erklärt der Nordhäuser. Dieser werde das Unternehmen aber nicht „existenziell bedrohen“, betont Richter.