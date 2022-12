Das Testzentrum in der Zorgestraße in Nordhausen hat geöffnet. (Symbolbild)

Corona-Schnelltests sind in Nordhausen auch an den Feiertagen möglich

Nordhausen. Das Nordhäuser Testzentrum bietet an den Weihnachtstagen und Silvester Corona-Tests an. An diesen Tagen ist allerdings geschlossen.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel bietet das Nordhäuser Testzentrum in der Zorgestraße an, einen tagesaktuellen Schnelltest zu machen. Darüber informierte am Dienstag die Kreisverwaltung. Das Testzentrum hat an Heiligabend und Silvester jeweils von 7.30 bis 10.30 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Da der erste Weihnachtsfeiertag und Neujahr auf einen Sonntag fallen, hat das Testzentrum an diesen Tagen geschlossen.

Schnelltests sind ohne und mit Termin möglich. Durch die neue Testverordnung des Bundes sind Schnelltests nur noch für folgende Personengruppen kostenlos: Besucher und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, pflegende Angehörige und Personen, die aus einer Corona-Isolation freigetestet werden. Trifft keiner dieser Sachverhalte zu, kostet der Schnelltest 19 Euro.

Die Online-Terminbuchung für Schnelltests und kostenpflichtige PCR-Tests sowie das Formular zur Selbstauskunft für den Schnelltest sind unter https://landkreis-nordhausen.de/uebersicht-testzentren abrufbar.