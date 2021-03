Corona-Test-Bus rollt durch den Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Auch in der nächsten Woche ist die mobile Covid-19-Teststation dank der Johanniter im Südharz unterwegs.

Der Corona-Test-Bus des Landkreises, den die Johanniter betreuen, ist auch in der kommenden Woche im Südharz unterwegs, kündigt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes, an. Die Stationen sind – immer nachmittags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr – am Montag, 29. März, in Wolkramshausen auf dem Dorfplatz; am Dienstag, 30. März, in Mackenrode am Kastanienplatz; am Mittwoch, 31. März, in Großwechsungen am Plan sowie am Donnerstag, 1. April, in Sollstedt am Markt.