Corona-Testbus tourt wieder durch Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Wann und wo die mobile Covid-19-Teststation steht.

Der Testbus ist am Montag von 9 bis 11 Uhr in Wolkramshausen (Dorfplatz) und 12 bis 14 Uhr in Mackenrode (Kastanienplatz); Dienstag 9 bis 11 Uhr in Großwechsungen (Parkplatz Bachstraße) und 12 bis 14 Uhr in Niedersachswerfen (Parkplatz Herkules); Mittwoch 9 bis 11 Uhr in Heringen (Parkplatz Rewe) und 12 bis 14 Uhr in Bleicherode (Schillerplatz); Donnerstag 9 bis 11 Uhr in Großwechsungen und 12 bis 14 Uhr in Niedersachswerfen; Freitag 9 bis 11 Uhr in Wolkramshausen (Dorfplatz) und 12 bis 14 Uhr in Mackenrode.