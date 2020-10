Coronaprämien in Nordhäuser Pflegeheimen ausgezahlt

Den 1000 Euro vom Bund im Juli folgen 500 Euro vom Land Thüringen im Oktober. Über diese Prämien können sich Vollzeitbeschäftigte in der Südharzer Altenpflege im Zuge der Coronapandemie freuen. Bestätigt haben die Zahlung unter anderem das Deutsche Rote Kreuz in Nordhausen als auch die K&S Seniorenresidenz auf Anfrage unsere Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen habe die Sonderzahlung bereits im Mai dieses Jahres gemeinsam mit den Trägern der Pflegeeinrichtungen beschlossen, heißt es von Seniorenresidenz-Heimleiter Frank Baumert und DRK-Chef Ronald Zocher. Die volle Prämie von 1500 Euro erhalten Angestellte in der direkten Pflege, während für Beschäftigte in der Verwaltung, der Gebäudereinigung oder sonstigen Tätigkeiten die Auszahlung jeweils nach unten abgestuft wird.

Auch Teilzeitbeschäftigte erhalten entsprechend ihrer Arbeitszeit eine Prämie. Für Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr ist ein Betrag von 100 Euro vorgesehen. Von der Prämie profitieren lediglich Angestellte in der Alten- und Langzeitpflege. Nach Plänen des Bundes sollen in Zukunft deshalb auch Mitarbeiter in den von der Pandemie besonders betroffenen Krankenhäusern mit einer Auszahlung bedacht werden.