Countdown für Benefizkalender

Der Countdown zum Verkauf des 2. Nordhäuser Benefiz-Adventskalenders läuft. Bis zum 30. November ist dieser für einen Preis von fünf Euro in der Stadtbibliothek, in der Stadtinformation und im Buchhaus Rose erhältlich. Wie der Rotary-Club weiter mitteilt, werden täglich die Gewinner ausgelost. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf ist für die Vereine der Region bestimmt. Diese können sich mit interessanten Projekten bewerben. Die letzte Chance zum Kauf eines Kalenders besteht in der Marktpassage am 27. November von 15 bis 16 Uhr und am 28. November von 10 bis 12 Uhr.