Cyberattacken auf Firmen im Landkreis Nordhausen: So können sich Unternehmen wehren

Für die Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt für Unternehmen zum Thema „Cybercrime – die aktuelle Bedrohungslage für Unternehmen“ am Mittwoch, 3. Mai, um 10 Uhr im Regionalbüro der IHK in der Wallrothstraße 4 in Nordhausen gibt es nur noch wenige freie Plätze.

Unternehmen und Organisationen müssen ein besonderes Augenmerk auf den Schutz gegen diese Art von IT-Angriffen legen, meint Christian Böduel, Leiter der Regionalbüros Nordthüringen. Die Teilnehmer an der Informationsveranstaltung lernen, die Risiken besser zu erkennen, sie einzuschätzen und sich besser zu schützen. Der Referent ist Martin Kähl, Sachbearbeiter bei der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des Thüringer Landeskriminalamtes. Er wird sich in seinem Vortrag auf folgende Inhalte beziehen: strafrechtliche Grundlagen, die Arbeitsweise der ZAC und die aktuelle Bedrohungslage im Bereich „Cybercrime“. Seitens der IHK wird ein Fachreferent über weitere Beratungs- und Serviceangebote sowie Förderprogramme informieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Anmeldungen ab sofort unter Telefon: 03631/90 82 0