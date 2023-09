Dampflokfans im Kreis Nordhausen aufgepasst: Bahnhofsfest im Harz mit vielen Höhepunkten

Gernrode. Zum Tag des offenen Denkmals schnaufen wieder Dampfloks durch den Harz. Wann diese und andere Angebote alle Südharzer Eisenbahnfans nutzen können.

Aus Anlass des deutschlandweiten „Tag des offenen Denkmals“ öffnete der Freundeskreis Selketalbahn am Wochenende sein Museum in Gernrode. Der Freundeskreis nutzt den 9. und 10. September auch für ein kleines Bahnhofsfest. Für Kinder gibt es neben einer Hüpfburg einen Bastelstand, die Möglichkeit zum Kohleschippen und andere Angebote, teilen die Veranstalter mit.

Des Weiteren präsentiert der Verein einige Modellbahnen und auch die Fahrt mit der Dampflok von Gernrode nach Quedlinburg und zurück wird möglich sein. Ein Souvenir- und Informationsstand gibt darüber hinaus Einblicke in die Tätigkeit des Vereins. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.