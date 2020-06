Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dampfzüge im Südharz rollen wieder ab dem 27. Juni

Nach mehr als dreimonatiger Pause wegen der Corona-Pandemie sollen ab 27. Juni auch im Südharz wieder Dampfzüge rollen – so wie dies zwischen Wernigerode und dem Brocken schon seit 18. Mai wieder der Fall ist. Wie die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Dienstag mitteilten, gilt ab 27. Juni der reguläre Sommerfahrplan im gesamten Streckennetz.

Acht Züge fahren zum Brocken

Zum Brocken beispielsweise werden acht Züge fahren. In Nordhausen startet der Dampfzug täglich 10.33 Uhr. Auch auf der Selketalstrecke gibt es einen täglichen Dampfzugverkehr. Wegen der „angespannten Fahrzeugsituation“ bleibe es aber auch in diesem Sommer dabei, dass der von Donnerstag bis Samstag verkehrende zweite Dampfzug durch einen Triebwagen ersetzt wird, so HSB-Sprecher Dirk Bahnsen.

Einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten, ist nach wie vor Pflicht in den Zügen, ebenso in den Dampfläden, die ab 27. Juni zu den gewohnten Zeiten öffnen. Dann ist auch der Online-Fahrtenkauf wieder möglich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (03943) 558-0.