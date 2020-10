Dank Innovation aus Nordhausen: Elektronische Verkehrsrevolution im Harz könnte 2021 starten

Harz. Die Ein-Harz-Initiative will 2021 ein länderübergreifendes E-Car-Sharing-System starten. Geplant haben es die Jungunternehmer von Intrasol in Nordhausen.

Ansturm auf die heimische Natur. Gestärkt aus der Krise. Und: Wachsender Inlandstourismus. So lauten jüngste Freudennachrichten und Hoffnungen der Harzer Beherbergungsbranche. Denn Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge, es erlebt derzeit, was Touristiker gern Run nennen. Pünktlich dazu kommt nun eine Nachricht, die die Region kommendes Jahr noch besser erkunden lässt, sie gar mit einem Alleinstellungsmerkmal bereichern könnte und dazu in die Zeit wachsenden Umweltbewusstseins passt: Als erste Urlaubsregion Deutschlands soll der Harz ein Carsharing-Netz aus E-Autos bekommen. Die Potenzialanalyse für die emissionsfreien Mietflitzer haben die Jungunternehmer der Nordhäuser Firma Intrasol erhoben.