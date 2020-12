Danke,liebe Wichtel

Marco Kneise schreibt über die kleine Dinge in der bunten Adventszeit

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Nicht? Dann geht es Ihnen wie mir. Zwar fehlt mir jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit dieses Gefühl, doch dieses Mal ist es besonders deutlich. Kein Schnee, keine singenden Weihnachtsmänner, kein Duft von gebrannten Mandeln und schon gar keine Weihnachtsmärkte, auf denen man Freunde trifft, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat.

Nur die Lichter in den Straßen, den Städten und Dörfern lassen Hoffnung aufkeimen. Denn fast überall hängt eine Lichterkette am Haus, erhellen Schwibbögen die Fenster und blinken Rentiere in den Vorgärten.

Ganz so, als ob die Leute gerade in der Corona-Zeit bewusst viel mehr Weihnachtsstimmung verbreiten wollen, um dem entgegenzuwirken. Egal wie viel Strom es auch kostet. Es glitzert und leuchtet abends so sehr, dass man sich eigentlich wünschen könnte, es würde bis zum Frühling draußen dunkel bleiben. Nur um die bunten Lichter dauerhaft genießen zu können. Doch solch eine Polarnacht kann auch schnell eine Winterdepression hervorrufen.

Dann doch lieber nur ab und an die kleinen Dinge der Adventszeit genießen. So wie ich, der außer der Reihe ein sehr informatives Wichtelgeschenk im Redaktionsbriefkasten hatte. Vielen Dank, liebe Wichtel!