Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem Spitzenvertreter hiesiger Kirchen in einem offenen Brief den Landrat ob seines Festhaltens an der Richtigkeit der Suspendierung von Nordhausens OB kritisierten, folgte prompt Gegenwind der AfD. Zu Recht? Jana Lenz, Geschäftsführerin der Lebenshilfe, nimmt in der Kolumne „Christusdorn“ Stellung.