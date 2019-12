Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Betreuen von traumatisierten Jugendlichen hat sich in Nordhausen bewährt

Genau ein Jahr besteht jetzt die Jugendwohngruppe Nexus am Taschenberg in Nordhausen. „Dort betreuen wir Jugendliche, die traumatische Erfahrungen in ihren Familien gemacht haben“, sagt Sven Hein, Leiter des Jugend-Hostels in Trägerschaft des Horizont-Vereins. Zu diesem gehört noch die Gruppe Shelter mit zwölf Plätzen für Schulverweigerer und Migranten und die Gruppe am Weinberg mit elf Plätzen für straffällig gewordene junge Menschen.

„Die Traumata in der Gruppe Nexus können sowohl am eigenen Leib erfahren oder durch Beobachtungen ausgelöst sein“, erläutert Hein. Die Betreuung sei nicht einfach, stark beziehungsorientiert und müsse genau auf den Jugendlichen zugeschnitten sein. „Wichtig ist auch ein engmaschig strukturierter Tagesablauf mit Wochen- und Tagesplänen“, führt er weiter aus. Die angestrebte Mindestverweildauer betrage zwei Jahre, das Angebot richte sich an Jugendliche ohne Migrationshintergrund. In der bereits länger bestehenden Gruppe Shelter liegt der Schwerpunkt auf der Reintegration von Schulverweigerern. Diese Gruppe sei ganz bewusst multikulturell zusammengesetzt. „Allerdings ist die Zahl der betreuten Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf derzeit vier zurückgegangen“, erklärt Hein. Allen gemeinsam seien schulische Probleme, so dass hier neben der üblichen Betreuung die Vermittlung von Bildung im Mittelpunkt stehe. Bei der Jugendwohngruppe am Weinberg verfolgt der Horizont-Verein einen anderen Ansatz. „Hier richtet sich das Angebot an junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahre, die von Straffälligkeit bedroht oder bereits straffällig geworden sind“, verdeutlicht Hein. Das Ziel sei, Haftstrafen zu vermeiden und ein straffreies Leben zu ermöglichen. Diese Jugendlichen hätten oft bereits Erfahrungen mit Alkohol oder Drogen gemacht. „Auch diese Gruppe braucht einen geregelten Tagesablauf, die Jugendlichen sollen fit gemacht werden, um die Schule zu besuchen“, betont der Leiter. Für die Älteren würden Praktika organisiert, um sie langfristig ins Arbeitsleben in Form einer Ausbildung zu integrieren. „Wir verfolgen die Ziele, die Jugendlichen zum eigenverantwortlichen Handeln und zur Gemeinschaftsfähigkeit zu erziehen“, sagt Hein. Die Suchtfreiheit sei ein weiteres Ziel, jedoch kein Schwerpunkt der Arbeit des Horizont-Vereins. Vor allem der Konsum von Cannabis stelle ein Problem dar. „Den Jugendlichen wird gezeigt, dass sie okay sind, aber ihr Verhalten nicht“, erläutert Hein weiter. Die Basis dafür seien die vermittelten Werte. So seien alle Menschen gleich wertvoll, in jedem stecke ein guter Kern, und jede besitze Fähigkeiten, die man nur suchen und finden müsse. Betreut werden übrigens derzeit nur männliche Jugendliche. „Wir hatten einmal drei Mädchen am Weinberg, doch das hat sich später nicht mehr ergeben“, sagt Hein. Angebote für weibliche Jugendliche gibt es in Nordhausen beim Jugendheim Frohe Zukunft und dem Jugendsozialwerk. „Der Aufbau der Jugendwohngruppe Nexus war der richtige Schritt“, zieht Hein eine erste Zwischenbilanz. „Es ist der Bedarf vorhanden, und das Konzept beginnt aufzugehen“, erklärt er. Zudem sei das Übertragen der traumapädagogischen Grundsätze auf die Heimerziehung der richtige Weg.