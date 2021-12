Blutspendetermin in Obergebra mit dem SHK Blutspendedienst, dem kleinseten Blutspendedienst in Thüringen. Ärztin Oxana Worschech führt hinter einer Trennwand das Anamnesegespräch. auf zwei Liegen nehmen die Krankenschwestern Marion Mahrle-Kais (links) und Erika Müller den Spendern Ortfried Hensgen (linke Liege) und seinem Sohn Markus aus Wipperdorf Blut ab. Für den Vater ist es die 38. Blutspende, nächstes Jahr will er die 40 vollmachen.