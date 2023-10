Das bringt der November in Nordhausen: Frische Bauarbeiten an 12 Standorten

Nordhausen. Gehwege und Bordsteinkanten sollen in Nordhausen abgesenkt werden. Die Bauarbeiten beginnen im November. Dafür wird eine Parkfläche gesperrt. In den betroffenen Straßen gibt es vorübergehende Parkverbote.

Im Bereich Birkenweg, Blumenstraße, Grenzstraße und Northeimer Straße sind an 12 Standorten Gehweg- und Bordsteinabsenkungen geplant, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Arbeiten sollen am Mittwoch, 1. November, beginnen und nacheinander erfolgen. Es komme jeweils zu kleineren Verkehrseinschränkungen für den Anliegerverkehr, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem müssen zeitweise kurze Parkverbotszonen in den Baubereichen eingerichtet werden. Die Parkfläche neben den Garagen zwischen der Blumen- und Grenzstraße sei während der Bauzeit ein Lagerplatz und diene der Baustelleneinrichtung, müsse dafür entsprechend abgesperrt werden. Ziel sei, die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abzuschließen, sofern das Wetter mitspielt.