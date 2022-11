Das gibt es nur in Rodishain: Weihnachtsmarkt im Drachenland

Rodishain. Ein Südharzer Ausflugstipp für den 3. Dezember.

Der Drachenlandverein will gemeinsam mit dem Team der Wolfsmühle wieder die Tore für den Weihnachtsmarkt in Rodishain öffnen. Geplant sei dieser am Sonnabend, 3. Dezember, von 14 bis 21 Uhr, kündigt Susann Jäger im Namen des Vereins an. „Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre im Mühlenhof, Leckereien, eine Winterbar und Geschenkideen erwarten die Besucher“, verspricht sie. Der Drache Kunibert bringe gegen 18 Uhr den Weihnachtsmann, der für die kleineren Gäste zahlreiche Geschenke dabei habe.