Das gibt’s nur am Rosenmontag in Nordhausen: Piratenbraut im Unterricht

Nordhausen. Nordhäuser Berufsfachschule im Ausnahmezustand: Schüler einer Sozialbetreuerklasse bringen den Fasching ins Institut. Selbst Gandalf schaut vorbei.

„IWK Helau“ hieß es am Rosenmontag in der Berufsfachschule in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Schüler der Sozialbetreuerklasse SB 21 waren dem Aufruf gefolgt, an der bundesweiten IWK-Karnevalsaktion teilzunehmen, und kamen daher bunt kostümiert zum Unterricht. So waren unter anderem eine Piratenbraut, eine Nonne, ein hochbetagter Herr sowie Gandalf im Schulhaus anzutreffen. Seitens des IWK gab es einen Eventgutschein für das beste Karnevalsbild zu gewinnen. Zu verfolgen ist das Voting auf dem IWK-Instagramkanal @iwk_bildung_zukunft, bei dem alle Ausbildungsklassen der 16 Standorte teilnehmen können. Die Schulleitung drückt der Klasse SB 21 die Daumen, die mit dem Gewinn ihren Berufsabschluss im Sommer 2023 feiern möchte.