Hochwasser in Windehausen: Das große Aufräumen hat begonnen

Windehausen Die Bewohner dürfen wieder dauerhaft zurück. Der hoher Grundwasserpegel macht unterdessen ein Abpumpen weiter nötig.

Seine Geburtstagstorte teilte er mit Kollegen vom Technischen Hilfswerk am 25. Dezember, in seiner ersten Hochwasserschicht: 51 Stunden lang war diese, es folgten sieben Stunden Schlaf. Dann zog er wieder los, um 16 Stunden zu helfen. Wie es ihm nun, an Einsatztag 6, gehe? Detlef Schmidt lächelt: „Es reicht.“

Aber natürlich reicht es nicht, ist er als Ortsgruppenchef des Nordhäuser THW wieder in Windehausen unterwegs, um Helfer zu koordinieren und neuralgische Punkte zu kontrollieren. Das Abpumpen des Wassers über den Radweg östlich des Dorfes funktioniert, erkennt er schon vom Auto aus. Parallel treffen Funksprüche ein: In Roßla werden Sandsäcke gebraucht. „Und warum neue füllen, wenn sie hier nicht mehr nötig sind?“, meint Schmidt und organisiert die nötigen Lkw für den Transport.

Detlef Schmidt führt die Nordhäuser Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks. Foto: Kristin Müller

Die Lage in Windehausen hat sich weiter entspannt. Seit Donnerstagvormittag gilt die Evakuierungsanordnung nicht mehr. Die Bewohner dürfen wieder dauerhaft in ihre Häuser. Selbst wenn in deren Kellern vielerorts noch immer das Wasser steht. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei gewesen, dass seit Mittwochabend die Stromversorgung wieder läuft und damit auch die Abwasserentsorgung wieder funktioniert, sagt Heringens Landgemeindebürgermeister Matthias Marquardt (Linke). Auch Gas gebe es wieder in den meisten Häusern.

Die Straßen sind trocken und gekehrt, der Himmel blau. Als hätte es das Hochwasser vom Heiligabend nicht gegeben. Doch wer genauer hinsieht, bemerkt dessen Spuren: Weihnachtsschmuck vor Häusern ist zerzaust, nicht mehr gebrauchte Sandsäcke liegen an den Grundstücken zum Abtransport bereit. An der Kirche stehen zwei große Container für Sperrmüll. Jan-Luca Meinecke gehört zu den Ersten, die vorfahren, um hier unbrauchbar gewordenes Mobiliar, Kinderwagen und -spielzeug loszuwerden: „Was eben im Keller und draußen war“, sagt der junge Mann. Mehr reden mag er in diesen Stunden nicht.

Das große Aufräumen hat begonnen, während die Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr weiter gefragt sind. Obwohl der Pegel der Helme schon seit 27. Dezember unter dem Meldebeginn liegt, der der Zorge am Donnerstagnachmittag nur noch knapp über diesem. „Das Problem ist das hohe Grundwasser“, erklärt Detlef Schmidt und lenkt seinen Transporter zum Sportplatz am nordwestlichen Ortsrand.

Der Platz und eine etwa doppelt so große Fläche südlich davon stehen nach wie vor komplett unter Wasser. Damit dieses Wasser nicht allein im Boden vor Ort versickern muss, wird es in Kanäle geleitet, über die es rascher abfließen kann. Enrico Hoffmann von der Windehäuser Feuerwehr wacht darüber, dass der durch den Ort führende Kanal nicht überläuft, aber auch die ihm maximal mögliche Wassermenge zugeführt wird. „Deichgraf“ nennt er sich im Spaß, um sogleich ein paar Sandsäcke richtig zu positionieren. Er erzählt vom Muskelkater der Vortage und sagt voller Ernst auf die Frage, wie es ihm gehe: „Für einen Feuerwehrmann steht das Gemeinwohl im Vordergrund.“ Deshalb stehe die genaue „Lagefeststellung“, wie er sagt, in seinem eigenen Haus noch aus. „Die Heizung ist wahrscheinlich defekt“, deutet er an, dass einiges zu tun sein wird.

Ellen Riechels Garten nahe des Sportplatzes stand wegen des hohen Grundwasserpegels auch am Donnerstag noch unter Wasser. Foto: Kristin Müller

Bei ihm daheim steht das Wasser 30 Zentimeter im Keller. Zwei Häuser weiter, bei seinen Schwiegereltern, sind es 1,50 Meter. Der Garten von Ellen Riechel - nah am Sportplatz gelegen - gleicht auch am Donnerstagnachmittag noch einem See, aus dem Holzhäuschen und Swimmingpool wie Inseln herausragen. „Wir können nur warten“, sagt die Seniorin in der Hoffnung, dass auch bei ihr das Wasser bald wieder verschwindet. Dass ihr Grundstück überschwemmt ist, komme immer wieder einmal vor - in der Intensität aber habe sie es in 30 Jahren nicht erlebt. Ihr Mann erinnert an längst notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen.

Am Donnerstagabend rücken Feuerwehrleute aus dem Unstrut-Hainich-Kreis an, um ihren Kollegen aus dem Südharz nach den stressigen Tagen zumindest eine 24-stündige Pause zu verschaffen. Das Abpumpen der Keller soll am Freitagvormittag weitergehen. Denn je länger das Wasser darin steht, desto größer die Gefahr von Schäden an der Bausubstanz. Bürgermeister Marquardt bittet die Windehäuser, am Freitag ab 9 Uhr wieder den Pendelbus zu nutzen, anstatt mit eigenem Auto hin- und herzufahren und damit das Platzen von quer auf der Straße liegenden Schläuchen zu riskieren. Für Ortsfremde gilt das Betretungsverbot weiter.