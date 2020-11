Mit der Bundesgartenschau steht dem Park Hohenrode 2021 ein Großereignis bevor. Doch sind es die schier zahllosen kleinen Baustellen, die den Alltag der Parkförderer prägen. Jüngstes Beispiel: das Beseitigen von Fundamentresten der früheren sogenannten Scheune zwischen Warttürmchen und Pavillon.

Möglich wurde das, weil das Unternehmen Granitbau – wieder einmal – mit schwerer Technik anrückte, ohne eine Rechnung zu schreiben. Auch mehrere Baumstubben konnten so beseitigt werden, freut sich Vereinsvorsitzende Hannelore Haase und dankt auch dem Bleicheröder Forstamt, das die Stubben entsorgte. Die Mauerreste selbst hatten Mitarbeiter der Firma Heck bereits vergangenes Jahr entfernt. Nächstes Frühjahr sollen auf dem beräumten Areal Rasen ausgesät und Gehölze gepflanzt werden.

Während aktuell der Bau der Wasserleitung im Park läuft, schmieden Hannelore Haase und ihre Mitstreiter vom Förderverein schon die nächsten Pläne: „Angehen wollen wir auch die alte Gärtnerei, von der nur noch die Grundmauern stehen.“ Man müht sich um Fördermittel, um sie wieder gärtnerisch nutzbar machen zu können. Ein Abriss jedenfalls kommt nicht infrage.

Pavillon als neuer Trauort denkbar

Ähnlich unansehnlich ist auch das Areal hinter dem Kutscherhaus. „Daran werden wir uns mit den Giganten 2021 machen“, so Haase. Geprüft werde aktuell, ob in dem Zuge auch eine öffentliche Toilette für die Parkbesucher entstehen könnte. Die jedenfalls werde so schnell wie möglich gebraucht.

Den nahezu komplett sanierten Pavillon will sie nächstes Frühjahr eröffnen. Nur noch die Malerarbeiten im Inneren und der Einbau von Wandschränken stehen noch aus. Genutzt werden soll der faszinierende Bau für Konzerte oder Lesungen, möglicherweise auch für Trauungen. „Wir sind hierzu in guten Gesprächen mit der Stadt, die eine entsprechende Widmung durchführen müsste“, zeigt sich Hannelore Haase vorsichtig optimistisch.