Josephine Schwarze schreibt über eine Zusage, auf die wir uns verlassen können.

„Das hast du gut gemacht“ und „Ich hab dich lieb“, das sind Sätze, die wir gern hören – Komplimente. Es macht uns glücklich, solche Worte aus dem Mund anderer zu hören, vor allem wenn wir zu diesen Personen aufschauen. Aber wie sieht es aus, wenn wir allein sind? Wer schenkt mir Worte der Wertschätzung und Anerkennung? „Du bist ein Gott, der mich sieht“, so lautet die Jahreslosung, die uns dieses Jahr begleiten darf. Gott ist nicht nur jemand, der uns sieht, sondern uns auch hört. So in Jesaja 65,24: „Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören.“ Damit hat er uns ein Versprechen gegeben, auf das ich immer zurückkommen kann. Was will er uns sagen?

Für mich bedeutet das, dass er schon Bescheid weiß, egal was mir auf der Seele brennt. Er kennt unsere Sorgen, hat uns schon längst geantwortet. Auch auf die leisen Gedanken, die Du Dich nicht traust auszusprechen. Vielleicht antwortet er nicht, wie Du es wünschst, aber so, wie Du es gerade brauchst. Du wirst es anfangs nicht sehen, vielleicht auch nicht in zwei Wochen, aber wenn Du Abstand zu deiner jetzigen Lage hast, erkennst du seine Antwort. Auf dieses Versprechen vertrauen Christen seit Hunderten von Jahren, und es gilt für die Ewigkeit. Gott liebt Dich, er hört Dich, lässt Dich nicht allein.

Josephine Schwarze ist eine Schülerin aus Nordhausen