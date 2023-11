Das hat Nordhausen noch nie erlebt: Die Stadt plant einen großen Karneval-Auftakt

Nordhausen. Die Narren sind los! Ab kommendem Samstag ist es wieder so weit. Und Nordhausen plant Großes. Unter freiem Himmel gibt es einen Auftakt, an dem sich drei Vereine beteiligen.

Karnevalsfreunde aufgepasst! Endlich ist es so weit. Die fünfte Jahreszeit wird in wenigen Tagen eingeläutet. Am Sonnabend, 11. November, um 11.11 Uhr übernehmen auf dem Blasii-Kirchplatz die Nordhäuser Karnevalsvereine aus Salza (SCC – Salzaer Carneval Club), Leimbach (LKV – Leimbacher Karnevalsverein) und Krimderode (KKC – Krimderöder Karneval Club) die Macht und wollen den Schlüssel der Stadt erobern. Das hat Nordhausen in der Form noch nicht erlebt. Jeder Verein wird eine Darbietung auf der Bühne und einen Programm-Ausschnitt für die kommende Saison präsentieren. Alle Jecken und Narren sind herzlich eingeladen, dem Treiben zu folgen.

Für das leibliche Wohl soll gesorgt sein. Getränke und Thüringer Grillspezialitäten der Fleischerei Trautvetter sind im Angebot.