24 Paare der Leimbacher Kindertagesstätte feierten am 1. Juni 1994 den Tag des Kindes.

Leimbach. Im Kindergarten in Leimbach gab es zum Kindertag 1994 eine besondere Aktion.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das historische Foto: 24 Hochzeitspaare auf einen Streich

Unter dem Motto „Hochzeit machen das ist wunderschön…“ feierten am 1. Juni 1994 insgesamt 24 Paare der Leimbacher Kindertagesstätte den Tag des Kindes – und schon mal probeweise dieses Fest. Ob es auch später im richtigen Leben mit dem ein oder anderen Paar von damals geklappt hat, war leider nicht herauszubekommen. Was jedoch gut funktioniert, ist die Trägerschaft durch die Johanniter, die am gleichen Tag besiegelt wurde und noch heute bei den Leimbacher Mustöppchen anhält.