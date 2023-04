Die Kehrmaschinen des DLK Stadt- und Gemeindewirtschaft sorgten im März 1983 trotz Regenwetters für saubere Straßen in Nordhausen.

Das historische Foto: Frühjahrsputz in Nordhausen

Nordhausen. Die Nordhäuser Bevölkerung ließ sich im März 1983 auch vom schlechten Wetter nicht abhalten, die Straßen zu säubern.

Die Kehrmaschinen des DLK Stadt- und Gemeindewirtschaft sorgten im März 1983 trotz Regenwetters für saubere Straßen in Nordhausen. Die große Frühjahrsputzaktion inspirierte die Nordhäuser Redaktion der Zeitung „Das Volk“ zu einem Gespräch mit dem Kreissekretär der Nationalen Front, Erhard Billeb. „Dort, wo es die Witterung irgendwie zuließ, wurden die Vorhaben in Angriff genommen“, lobte er in der Ausgabe vom 23. März 1983 die Einsatzbereitschaft der Nordhäuser Bevölkerung.