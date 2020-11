Das historische Foto: „Giftwolke“ in Nordhausen bekämpft

Eine der größten Feuerwehrübungen Anfang der 1990er-Jahre in Nordhausen gab es am 6. November 1993. Der Einsatz mit 120 Kameraden gliederte sich in vier Abschnitte. Unter anderem wurde die Bekämpfung eines Gefahrgutunfalls mit einem Kesselwagen geübt. Angenommen wurde der Austritt von Ethylacrylat, dessen Bekämpfung Schutzanzüge erforderlich machte. Die Floriansjünger hatten das Leck abzudichten, das Gefahrgut umzufüllen und die „Giftwolke“ mit Wasser niederzuschlagen.